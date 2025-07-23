Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ . В рамках официального визита министра иностранных дел Республики Абхазия в Республику Никарагуа состоялась пресс-конференция Олега Барциц для СМИ Никарагуа. В ходе пресс-конференции министр поблагодарил руководство Республики Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги за теплый прием и оказанное внимание членам абхазской официальной делегации.

Оценивая текущее состояние абхазо-никарагуанского сотрудничества, глава МИД Абхазии подчеркнул: «Повестка нашего межгосударственного общения расширяется и насыщается новыми проектами и направлениями деятельности. Наши отношения базируются на прочной договорно-правовой базе. Мы приветствуем уверенное развитие нашего политического диалога, а также регулярный характер межправительственных и межведомственных контактов».

Министр позитивно оценил итоги прошедших переговоров с советником президента по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортегой Мурильо и министром иностранных дел Вальдраком Джентске.

«Убежден, что нынешний визит делегации Республики Абхазия в Никарагуа придаст новый дополнительный импульс дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и развитию многопланового взаимодействия между нашими странами и народами», – сказал Барциц.