БЕСЛАН БИГВАВА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ АВТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ВАЛЕРИЯ ГАМГИЯ

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ . Сегодня, в День Государственного флага Республики Абхазия, вице-президент Беслан Бигвава почтил память автора флага, художника Валерия Гамгия, в селе Кутол. В церемонии возложения цветов приняли участие вице-премьер Таращ Хагба, министр культуры Даур Кове, представители руководства Очамчырского района, депутаты Парламента, школьники и родственники Валерия Гамгия.

«Мы чтим память автора флага, который достался нам большой ценой. Мы должны пронести его из поколения в поколение, передавать этот символ нашей государственности нашей молодёжи, нашим детям. И, конечно же, хочу поздравить всех с этим праздником!» – сказал Беслан Бигвава.