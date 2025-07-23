МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ . Вода манит своей прохладой в жаркий день, но помните, что она таит в себе опасность. Легкомысленное отношение к водной стихии может привести к трагедии. К сожалению, каждый год мы слышим печальные новости о тех, кто утонул, пренебрегая простыми правилами безопасности, такими как:

✅Выпил спиртные напитки – не лезь в воду!

✅В штормовую погоду купание запрещено!

✅Не ныряй с мостов, обрывов и не купайся в непроверенных и запрещенных для этого местах!

✅Следи за детьми, даже на мелководье не упускай из виду!