МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Вода манит своей прохладой в жаркий день, но помните, что она таит в себе опасность. Легкомысленное отношение к водной стихии может привести к трагедии. К сожалению, каждый год мы слышим печальные новости о тех, кто утонул, пренебрегая простыми правилами безопасности, такими как:
✅Выпил спиртные напитки – не лезь в воду!
✅В штормовую погоду купание запрещено!
✅Не ныряй с мостов, обрывов и не купайся в непроверенных и запрещенных для этого местах!
✅Следи за детьми, даже на мелководье не упускай из виду!
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