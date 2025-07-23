 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Новости Среда, 23 июля 2025 18:50
Оцените материал
(0 голосов)
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Вода манит своей прохладой в жаркий день, но помните, что она таит в себе опасность. Легкомысленное отношение к водной стихии может привести к трагедии. К сожалению, каждый год мы слышим печальные новости о тех, кто утонул, пренебрегая простыми правилами безопасности, такими как:

Выпил спиртные напитки – не лезь в воду!

В штормовую погоду купание запрещено!

Не ныряй с мостов, обрывов и не купайся в непроверенных и запрещенных для этого местах!

Следи за детьми, даже на мелководье не упускай из виду!

Прочитано 14 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 18:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « БЕСЛАН БИГВАВА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ АВТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА ВАЛЕРИЯ ГАМГИЯ АБХАЗИЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.