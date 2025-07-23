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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Новости Среда, 23 июля 2025 18:53
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АБХАЗИЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба провела встречу с заместителем министра образования Псковской области Татьяной Лозницкой и директором учреждения дополнительного образования Ольгой Сергеевой. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования между Псковской областью и Абхазией.

Представители Псковской области предложили организовать визит абхазских детей в Пушкинские горы, а также обсудили планы по августовской конференции, направленной на повышение квалификации абхазских учителей, организацию детских лагерей и создание центра идеологического и нравственного воспитания. Обе стороны подчеркнули важность заключения договора о сотрудничестве и намерения активного взаимодействия.

Гунба предложила проведение круглых столов с участием преподавателей-историков для обсуждения общих исторических событий, включая роль абхазской сотни в Первой мировой войне и вклад абхазского народа в Великую Отечественную войну, что может заинтересовать обе стороны. Она также предложила обсудить добровольческое движение на юге России.

Для дальнейшего укрепления связей предложено проведение практических экспедиций с участием преподавателей биологии, географии и химии, которые станут первым шагом к обменным программам для студентов и преподавателей.

Министерство видит организацию рабочих поездок и образовательных обменов между регионами как взаимовыгодную инициативу, способствующую развитию молодежи обеих стран.

Хана Гунба особо отметила важность цифрового образования, сообщив о начале работы с Московской электронной школой. Проект уже внедряется в одной из школ, и, хотя процесс требует времени и усилий, работа активно продвигается.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 18:56

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