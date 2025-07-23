АБХАЗИЯ И ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРЕПЛЯЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СВЯЗИ
Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба провела встречу с заместителем министра образования Псковской области Татьяной Лозницкой и директором учреждения дополнительного образования Ольгой Сергеевой. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования между Псковской областью и Абхазией.
Представители Псковской области предложили организовать визит абхазских детей в Пушкинские горы, а также обсудили планы по августовской конференции, направленной на повышение квалификации абхазских учителей, организацию детских лагерей и создание центра идеологического и нравственного воспитания. Обе стороны подчеркнули важность заключения договора о сотрудничестве и намерения активного взаимодействия.
Гунба предложила проведение круглых столов с участием преподавателей-историков для обсуждения общих исторических событий, включая роль абхазской сотни в Первой мировой войне и вклад абхазского народа в Великую Отечественную войну, что может заинтересовать обе стороны. Она также предложила обсудить добровольческое движение на юге России.
Для дальнейшего укрепления связей предложено проведение практических экспедиций с участием преподавателей биологии, географии и химии, которые станут первым шагом к обменным программам для студентов и преподавателей.
Министерство видит организацию рабочих поездок и образовательных обменов между регионами как взаимовыгодную инициативу, способствующую развитию молодежи обеих стран.
Хана Гунба особо отметила важность цифрового образования, сообщив о начале работы с Московской электронной школой. Проект уже внедряется в одной из школ, и, хотя процесс требует времени и усилий, работа активно продвигается.
Последнее от Super User
- МИНСОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАВШИХ РОССИЙСКИЕ ПОСОБИЯ, ОБРАЩАТЬСЯ В ВЕДОМСТВО С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ
- АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ И ПОЧТИ ОБОШЛА ТАИЛАНД ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН
- НАЗНАЧЕНЫ ПРОКУРОРЫ ДВУХ РАЙОНОВ
- КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РАСЧИСТИЛИ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД
- ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ ГАЛЕРЕИ»