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Абхазия Информ

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ ГАЛЕРЕИ»

Новости Среда, 23 июля 2025 19:00
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ ГАЛЕРЕИ»

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. В Сухуме, в Национальной картинной галерее, открылась выставка «Возрождение галереи». В экспозиции 19 картин, которые чудом уцелели после пожара 21 января 2024 года. Это работы, относящиеся к периоду с середины 60-х до середины 80-х годов, включая произведения абхазских, армянских и русских художников.

Директор картинной галереи Сурам Сакания рассказал о том, как осуществлялась реставрация спасенных картин и чем в настоящее время пополняется коллекция.

Сакания отметил, что не все работы были возвращены в галерею: скульптуры и керамика хранятся в разных местах, а картины, требующие реставрации, находятся в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир. Абхазские и российские реставраторы провели консервационные работы, после чего картины отправились в российские музеи для полноценного восстановления.

Сакания подчеркнул, что многие работы до сих пор сохраняют следы повреждений, поскольку реставрация – это сложный процесс, требующий участия специалистов из ведущих музеев России.

У некоторых картин отсутствуют рамы.

«Мы сняли их из-за обгоревшего состояния», – пояснил Сакания.

На выставке представлены произведения народного художника Абхазии Хуты Авидзба, портрет Нестора Лакоба кисти Б.Н. Бобыря, а также работы Н.К. Халваша, В.Т. Гагулия, Виссариона Цвижба, А.Я. Бромулта и других мастеров.

«За моей спиной находится работа художника Назима Халваш, – рассказал Сакания. – В нашей галерее хранились четыре его работы, две из них удалось сохранить. Здесь представлена картина «Вид на Сухумскую бухту», другую отправили в Россию на реставрацию».

Одним из центральных экспонатов стал портрет семьи Хуты Авидзба.

Дочь художника, пианистка Гулиза Авидзба, поделилась воспоминаниями: «Хотя мне было всего два года, когда писалась картина, я хорошо помню те моменты. Меня заставляли позировать, хотя я этого не хотела. Я счастлива, что эта картина сохранилась».

В день открытия галереи стартовала акция «Одна картина – одна история». Художники дарят галерее свои работы или картины из личных коллекций, рассказывая их историю.

Так, югоосетинский режиссер-постановщик Тамерлан Дзудцов подарил галерее картины Нугзара Логуа и Сурена Арутюняна. Председатель партии «Единая Абхазия» Алхас Барзания принес в дар картину Адгура Ампар.

Гулиза Авидзба передала в дар галерее 46 работ своего отца – художника Хуты Авидзба.

Выставка продлится до конца месяца.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 19:03

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