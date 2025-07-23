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Абхазия Информ

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РАСЧИСТИЛИ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Новости Среда, 23 июля 2025 19:03
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КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РАСЧИСТИЛИ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Коммунальные службы столицы расчистили подземный переход в районе улицы Кабардинская. Следует отметить, что ни один из подземных пешеходных переходов в Сухуме юридически не принадлежит администрации города. Однако, учитывая месторасположение и зачастую состояние, мэрия по просьбе жителей, периодически приводит их в порядок.

По поручению главы Администрации Тимура Агрба, прорабатываются правовые механизмы передачи подземных переходов в ведение столичной мэрии.

Работы в переходе начались с откачивания воды. Из-за мусора забились ливневки, что препятствовало стоку дождевых потоков. Стоячая вода не позволяла жителям полноценно пользоваться переходом, а также стала благоприятной средой для змей. Жители обратились в Администрацию города с просьбой о помощи.

Администрация города Сухум в очередной раз призывает граждан соблюдать санитарные нормы. Не использовать пешеходные переходы в качестве мусорной свалки. Мусорные контейнеры расположены в шаговой доступности.

Участок центральной трассы в данном районе всегда перегружен потоком автомобилей. Особенно в летний период. Подземный переход – это единственный шанс на безопасное пересечение трассы. Однако эксплуатировать его возможно только в случае надлежащего состояния.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 19:05

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