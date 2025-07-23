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Абхазия Информ

НАЗНАЧЕНЫ ПРОКУРОРЫ ДВУХ РАЙОНОВ

Новости Среда, 23 июля 2025 19:06
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НАЗНАЧЕНЫ ПРОКУРОРЫ ДВУХ РАЙОНОВ

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Абхазии Адгуром Агрба подписан приказ об освобождении от должности прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры с последующим переводом и назначением на должность прокурора Очамчырского района, старшего советника юстиции Таркил Инара Мирабовича.

Другим приказом освобожден от должности прокурора Очамчырского района с последующим переводом и назначением на должность прокурора Гулрыпшского района, старший советник юстиции Адлейба Георгий Лериевич.

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