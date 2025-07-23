НАЗНАЧЕНЫ ПРОКУРОРЫ ДВУХ РАЙОНОВ
Новости Среда, 23 июля 2025 19:06
Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Абхазии Адгуром Агрба подписан приказ об освобождении от должности прокурора судебного управления Генеральной прокуратуры с последующим переводом и назначением на должность прокурора Очамчырского района, старшего советника юстиции Таркил Инара Мирабовича.
Другим приказом освобожден от должности прокурора Очамчырского района с последующим переводом и назначением на должность прокурора Гулрыпшского района, старший советник юстиции Адлейба Георгий Лериевич.
Последнее от Super User
- МИНСОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАВШИХ РОССИЙСКИЕ ПОСОБИЯ, ОБРАЩАТЬСЯ В ВЕДОМСТВО С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ
- АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ И ПОЧТИ ОБОШЛА ТАИЛАНД ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН
- КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ СТОЛИЦЫ РАСЧИСТИЛИ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД
- ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ ГАЛЕРЕИ»
- ИЗЪЯТА АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ АКЦИЗОВ