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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ И ПОЧТИ ОБОШЛА ТАИЛАНД ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Новости Среда, 23 июля 2025 19:11
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АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ И ПОЧТИ ОБОШЛА ТАИЛАНД ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ. Абхазия в текущем году вошла в число наиболее востребованных зарубежных направлений для отдыха среди российских туристов. Республика уверенно заняла место в тройке лидеров, разделив его с Таиландом, что свидетельствует о значительном росте ее привлекательности для путешественников из России.

Согласно исследованию, проведенному центром изучения потребительского поведения Роскачества, о котором сообщает издание Вестник Кавказа, предпочтения россиян распределились следующим образом. Самой популярной страной для отпуска остается Турция, которую выбрали 33% опрошенных. На второй строчке рейтинга расположились Объединенные Арабские Эмираты с результатом в 25%.

Третье место поделили между собой Абхазия и Таиланд, каждое из этих направлений привлекло по 13% российских туристов. Таким образом, Абхазия оказалась на одном уровне популярности с одним из ключевых азиатских курортов, что подтверждает ее статус востребованного места для проведения отпуска.

Несмотря на интерес к зарубежным поездкам, исследование также показало важную тенденцию. По данным Роскачества, большинство граждан России в этом году все же отдает предпочтение отдыху на территории своей страны, выбирая внутренние туристические маршруты.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 июля 2025 19:15

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