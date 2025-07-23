АБХАЗИЯ ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ И ПОЧТИ ОБОШЛА ТАИЛАНД ПО ПОПУЛЯРНОСТИ У РОССИЯН

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ . Абхазия в текущем году вошла в число наиболее востребованных зарубежных направлений для отдыха среди российских туристов. Республика уверенно заняла место в тройке лидеров, разделив его с Таиландом, что свидетельствует о значительном росте ее привлекательности для путешественников из России.

Согласно исследованию, проведенному центром изучения потребительского поведения Роскачества, о котором сообщает издание Вестник Кавказа, предпочтения россиян распределились следующим образом. Самой популярной страной для отпуска остается Турция, которую выбрали 33% опрошенных. На второй строчке рейтинга расположились Объединенные Арабские Эмираты с результатом в 25%.

Третье место поделили между собой Абхазия и Таиланд, каждое из этих направлений привлекло по 13% российских туристов. Таким образом, Абхазия оказалась на одном уровне популярности с одним из ключевых азиатских курортов, что подтверждает ее статус востребованного места для проведения отпуска.

Несмотря на интерес к зарубежным поездкам, исследование также показало важную тенденцию. По данным Роскачества, большинство граждан России в этом году все же отдает предпочтение отдыху на территории своей страны, выбирая внутренние туристические маршруты.