МИНСОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАВШИХ РОССИЙСКИЕ ПОСОБИЯ, ОБРАЩАТЬСЯ В ВЕДОМСТВО С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ

Сухум. 23 июля 2025. Абхазия-Информ . По поручению главы государства Бадры Гунба, распоряжением премьер-министра Владимира Делба была создана межведомственная рабочая группа. В состав группы вошли представители Министерства социального обеспечения, Министерства внутренних дел, Службы госбезопасности, Министерства юстиции и депутаты Парламента.

Начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью «Апсны.Иахьа» отметил, что по решению группы было принято организовать звонки на горячую линию, чтобы граждане могли обращаться за правовой помощью в случае возникновения проблем с нарушением законодательства Российской Федерации в части незаконных выплат ежемесячных пособий по воспитанию ребенка и материнского (семейного) капитала.

«В дальнейшем было поручено ведомствам группы связаться с российскими коллегами, чтобы выяснить, как возникла проблема и что происходит в текущий момент, а также, какие есть возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Важно отметить, что данная проблема касается не только граждан Республики Абхазии, но и всех граждан Российской Федерации с двойным гражданством, не проживающих постоянно на территории России», – сказал он.

По его словам, процесс решения вопросов находится под контролем главы государства, который уже неоднократно встречался с представителями рабочей группы для координации действий.

«На данный момент Министерство социального обеспечения проводит приём граждан для консультаций в части правовой помощи и анализа поступающей информации. Те, кто столкнулся с ограничениями при пересечении границы, также находятся в тесном контакте с министерством. Проводятся разъяснительные мероприятия о том, в каких случаях и как правильно обращаться за назначением пособий в Российской Федерации», – проинформировал Черкезия.

Эта процедура необходима для наших граждан с целью недопущения нарушения законодательства РФ.

«Мы призываем граждан обращаться за поддержкой, так как без их заявлений государство не сможет оказать необходимую помощь. На сегодняшний день ведутся переговоры с российской стороной для поиска путей разрешения проблемы», –подытожил Черкезия.