В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялось рабочее совещание в формате видео-конференцсвязи с участием министра здравоохранения Эдуардом Бутба, представителями Команды Абхазии и ОО РФ «Народный фронт».

На совещании обсудили реализацию проекта «Детские комнаты в медицинских учреждениях». Проект подразумевает создание для детей гостеприимную и комфортную обстановку в медицинских учреждениях. В больницах и поликлиниках планируют открыть детские зоны или уголки ожидания.

Эдуард Бутба отметил, что проект, который инициировала Команда Абхазии очень нужный и полезный, и Минздрав окажет любую посильную помощь в ее реализации.

Финалист проекта «Команда Абхазии» Руслан Ласурия, также подчеркнул, что уже достигнуты предварительные соглашения с главврачами нескольких районных поликлиник и больниц. Они также положительно оценили проект и готовы содействовать.