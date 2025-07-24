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Абхазия Информ

В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Новости Четверг, 24 июля 2025 12:27
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В МИНЗДРАВЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ «ДЕТСКИЕ КОМНАТЫ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения Республики Абхазия состоялось рабочее совещание в формате видео-конференцсвязи с участием министра здравоохранения Эдуардом Бутба, представителями Команды Абхазии и ОО РФ «Народный фронт».

На совещании обсудили реализацию проекта «Детские комнаты в медицинских учреждениях». Проект подразумевает создание для детей гостеприимную и комфортную обстановку в медицинских учреждениях. В больницах и поликлиниках планируют открыть детские зоны или уголки ожидания.

Эдуард Бутба отметил, что проект, который инициировала Команда Абхазии очень нужный и полезный, и Минздрав окажет любую посильную помощь в ее реализации.

Финалист проекта «Команда Абхазии» Руслан Ласурия, также подчеркнул, что уже достигнуты предварительные соглашения с главврачами нескольких районных поликлиник и больниц. Они также положительно оценили проект и готовы содействовать.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 12:30

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