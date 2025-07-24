В СУХУМЕ УСИЛЯТ МОНИТОРИНГ В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. В Администрации столицы прошло совещание оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты. Новым председателем штаба по распоряжению главы столичной администрации назначен заместитель мэра Инал Авидзба.
В совещании принимали участие: заместитель главы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, главы управ микрорайонов столицы, представители УВД, СУЭС, Черноморэнерго. К работе подключены сотрудники столичной прокуратуры и Госстандарта.
Авидзба поручил возобновить рейды мобильных групп, куда войдут представители администрации, УВД, СУЭСа, «Черноморэнерго» и «Энергосбыта».
«Еженедельно я жду отчета о проделанной работе от вас. Скоро осень, а значит, энергопотребление будет расти, как и нагрузка на сети. Мы должны по максимуму мониторить ситуацию в городе. Жду от вас активного взаимодействия и скорейших результатов», – подчеркнул Инал Авидзба.
Также особое внимание штаб будет уделять фактам незаконного трехфазного подключения к сетям.
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