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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГТК НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ

Новости Четверг, 24 июля 2025 14:04
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СОТРУДНИКИ ГТК НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. Вручение почетных грамот за добросовестное исполнение должностных обязанностей и высокий профессионализм сотрудникам таможенных органов Республики Абхазия состоялось в Государственном таможенном комитете. Председатель государственного таможенного комитета Отар Хеция отметил, что благодаря слаженной работе коллектива удалось достичь рекордных показателей по начислению таможенных платежей.

За шесть месяцев 2025 года в республиканский бюджет поступило 2 млрд 130 млн рублей, что стало самым высоким плановым показателем в этом году.

Несмотря на высокий план, сотрудники успешно справились с поставленной задачей.

«В таможенном комитете служит достойное молодое поколение – энергичное, инициативное, профессиональное. Но не менее важна и роль наших опытных коллег – тех, кто посвятил службе многие годы и продолжает делиться своими знаниями и поддерживать молодых специалистов. С такими преданными своему делу людьми наша Республика может уверенно двигаться вперёд.

Ваш труд и ответственность – основа успешной работы таможенных органов, стабильных поступлений в бюджет и благополучия наших граждан. Благодаря вашему профессионализму мы смогли выполнить важные задачи и сохранить экономическую стабильность в Республике.

Сегодня мы хотим отметить тех, кто особенно отличился при несении службы, проявил инициативу и преданность делу. Их заслуги заслуживают высокой оценки и поощрения», – сказал Отар Хеция.

Председатель подчеркнул, что достигнутый успех – это результат не только профессионализма, но и постоянного стремления к улучшению и адаптации к современным требованиям.

Он выразил благодарность каждому, кто внес свой вклад в это достижение, подчеркнув, что такая работа способствует укреплению экономической стабильности и повышению доходов бюджета Республики Абхазия.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 14:07

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