В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ 13 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ . Оперативные сотрудники ГТК совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району в ходе реализации оперативной информации осмотрели нежилое помещение, расположенное в селе Река.

В ходе осмотра они обнаружили 13 аппаратов для добычи криптовалюты различных наименований, принадлежащих Р. З. Гегечкори, 2001 года рождения, проживающему в Очамчырском районе. На момент осмотра аппараты были незаконно подключены к электросетям.

Р. З. Гегечкори пояснил, что приобрел данные аппараты в июле 2025 года на территории города Очамчыра у незнакомца без товаросопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории Республики Абхазия. Он полностью признал свою вину.

Оборудование для майнинга, запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия, было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.