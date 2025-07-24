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Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ 13 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Четверг, 24 июля 2025 14:08
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В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ 13 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. Оперативные сотрудники ГТК совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району в ходе реализации оперативной информации осмотрели нежилое помещение, расположенное в селе Река.

В ходе осмотра они обнаружили 13 аппаратов для добычи криптовалюты различных наименований, принадлежащих Р. З. Гегечкори, 2001 года рождения, проживающему в Очамчырском районе. На момент осмотра аппараты были незаконно подключены к электросетям.

Р. З. Гегечкори пояснил, что приобрел данные аппараты в июле 2025 года на территории города Очамчыра у незнакомца без товаросопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование на территории Республики Абхазия. Он полностью признал свою вину.

Оборудование для майнинга, запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия, было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 14:10

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