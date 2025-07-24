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Абхазия Информ

СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МО АБХАЗИИ

Новости Четверг, 24 июля 2025 14:10
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СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МО АБХАЗИИ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. Спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия прошли по спортивной дисциплине «марш-бросок на 5 км» в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2025 год.

Соревнования среди воинских частей и отдельных подразделений проходили на базе артиллерийской группы.

Марш-бросок по пересеченной местности прошел с полной выкладкой.

По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда Артиллерийской группы Министерства обороны, второе место – команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, третьими к финишу пришла команда Командно-разведывательного центра Разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 14:13

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