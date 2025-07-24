СОРЕВНОВАНИЯ НА ПЕРВЕНСТВО МО АБХАЗИИ
Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. Спортивные соревнования на первенство Министерства обороны Республики Абхазия прошли по спортивной дисциплине «марш-бросок на 5 км» в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2025 год.
Соревнования среди воинских частей и отдельных подразделений проходили на базе артиллерийской группы.
Марш-бросок по пересеченной местности прошел с полной выкладкой.
По итогам соревнований в командном первенстве первое место заняла команда Артиллерийской группы Министерства обороны, второе место – команда Сухумского высшего общевойскового командного училища, третьими к финишу пришла команда Командно-разведывательного центра Разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил.