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Абхазия Информ

В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Новости Четверг, 24 июля 2025 14:13
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В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась рабочая встреча министра Астамура Логуа с замгендиректора Ассоциации экспертов туристской индустрии Алексеем Ефиповым.

В ходе беседы обсуждались вопросы повышения качества туристических услуг, в частности – внедрение единых стандартов и передовой практики по классификации объектов размещения, пляжных зон и других элементов инфраструктуры. Представитель ассоциации поделился опытом, накопленным в российских регионах, включая систему добровольной сертификации и механизмы стимулирования бизнеса к улучшению сервиса.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и отметили важность адаптации успешных решений с учетом национальной специфики.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 14:15

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