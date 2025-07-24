В МИНТУРИЗМА ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве туризма Республики Абхазия состоялась рабочая встреча министра Астамура Логуа с замгендиректора Ассоциации экспертов туристской индустрии Алексеем Ефиповым.

В ходе беседы обсуждались вопросы повышения качества туристических услуг, в частности – внедрение единых стандартов и передовой практики по классификации объектов размещения, пляжных зон и других элементов инфраструктуры. Представитель ассоциации поделился опытом, накопленным в российских регионах, включая систему добровольной сертификации и механизмы стимулирования бизнеса к улучшению сервиса.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и отметили важность адаптации успешных решений с учетом национальной специфики.