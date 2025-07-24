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Абхазия Информ

СУХУМСКИЙ АЭРОПОРТ ОБСЛУЖИЛ 30 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Новости Четверг, 24 июля 2025 14:15
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СУХУМСКИЙ АЭРОПОРТ ОБСЛУЖИЛ 30 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. С момента открытия Международный аэропорт Сухум демонстрирует стремительное развитие и уже успешно обслужил 180 авиарейсов, приняв на своих современных терминалах свыше 30 тысяч путешественников. 78 рейсов вылетели из аэропорта Абхазии за два месяца.

Грузовая служба также отработала на высоком уровне, обеспечив обработку 240 тонн багажа – это свидетельствует о растущей популярности воздушной гавани Абхазии.

По данным пресс-службы аэропорта, активный пассажиропоток и увеличение числа рейсов подтверждают востребованность воздушного сообщения через Сухум, открывая новые перспективы для туризма и экономики региона.

Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 14:17

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