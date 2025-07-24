СУХУМСКИЙ АЭРОПОРТ ОБСЛУЖИЛ 30 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. С момента открытия Международный аэропорт Сухум демонстрирует стремительное развитие и уже успешно обслужил 180 авиарейсов, приняв на своих современных терминалах свыше 30 тысяч путешественников. 78 рейсов вылетели из аэропорта Абхазии за два месяца.