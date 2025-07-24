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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Четверг, 24 июля 2025 15:26
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ. Президент, главнокомандующий Вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба провел заседание Совета безопасности в связи с массированной атакой БПЛА территорий Российской Федерации в непосредственной близости от государственной границы Абхазии. Также зафиксировано нарушение воздушного пространства Абхазии несколькими дронами.

Глава государства выслушал информацию руководителей силовых структур по данному факту.

Бадра Гунба поручил министерству обороны и Службе государственной безопасности Абхазии усилить взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и 7-ой военной базой министерства обороны Российской Федерации по предотвращению подобных ситуации.

На заседании Совета безопасности обсуждался вопрос обеспечения надежной защиты критической инфраструктуры Абхазии во взаимодействии с российскими коллегами.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 24 июля 2025 15:29

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