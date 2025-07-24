СУХУМ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ XXIII МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ХИБЛА ГЕРЗМАВА ПРИГЛАШАЕТ…»

Фестиваль откроется концертом под открытым небом у стен Абхазского драматического театра им. С. Чанба – в самом сердце Сухума. На сцену выйдут основательница фестиваля, оперная певица Хибла Герзмава, всемирно известный пианист Денис Мацуев, солист Большого театра, баритон Игорь Головатенко, Московский государственный академический симфонический оркестр (МГАСО) под управлением Антона Гришанина. Художественным словом вечер украсит выдающийся актер Евгений Князев.

Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» был основан в 2001 году в Абхазии – на родной земле певицы, в память о ее родителях. За более чем два десятилетия фестиваль значительно расширил географию: его концерты проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Вене, Нью-Йорке, Санкт-Морице, в городах Китая – в Чэнду, Шанхае и Пекине. С 2023 года, благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проект приобрел больший масштаб и вырос в большой гастрольный тур по России и зарубежью.

Фестиваль развивается, охватывает новые города и страны, но неизменным остается его дух – это всегда встреча друзей на одной сцене.

«Наш фестиваль всегда был местом сердечных встреч. Со мной на сцене в родной Абхазии выступали такие выдающиеся музыканты, как Елена Образцова, Владимир Спиваков, Ильдар Абдразаков, Александр Сладковский, и многие другие дорогие моему сердцу люди. Каждый год мы пишем новую страницу этой музыкальной летописи. В этом году моими гостями снова станут друзья – изумительный пианист Денис Мацуев, прекрасный баритон Игорь Головатенко, выдающийся актер Евгений Князев, большие друзья фестиваля – маэстро Антон Гришанин и оркестр МГАСО. Я счастлива, что вновь в Абхазии состоится настоящий праздник музыки с участием мировых звезд», – говорит Хибла Герзмава.

Открытие XXIII фестиваля приурочено к 80-летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Его поддержка сыграла значимую роль в становлении фестиваля и на протяжении многих лет вдохновляла Хиблу Герзмава в ее деятельности.

Фестиваль продолжится 2 августа концертом в Пицунде с участием лауреатов II Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава и Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО) под управлением Антона Гришанина. Молодые артисты выступят на сцене, установленной на территории древнего Пицундского храма.

Завершит абхазскую часть фестиваля концерт 4 августа у подножия Бедийского собора – одного из важнейших памятников православной архитектуры Абхазии, возвышающегося среди живописных горных пейзажей. В этот вечер Хибла Герзмава впервые выступит с музыкантами-земляками: органистом Лукой Гаделия и трио YANAY (Нугзар Какалия, Аляс Абухба, Осман Абухба). В этот вечер к ним также присоединится трубач Евгений Кондратьев. В программе – абхазская народная музыка, сочинения эпохи барокко и произведения духовной классики.

XXIII Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…» продлится с июля по декабрь 2025. Всего в рамках смотра запланировано более 20 концертов в городах России, а также за рубежом – в Абхазии, Австрии, Монголии, Турции и Чехии.

Генеральный информационный партнер фестиваля – ТАСС, генеральный радиопартнер – Business FM, информационные партнеры — радио «Орфей» и телеканал «Россия-Культура».