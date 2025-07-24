БАДРА ГУНБА ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В АВИАКАТАСТРОФЕ

Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Абхазии Бадра Гунба выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой в Амурской области. В телеграмме соболезнования отмечается:

«Уважаемый Владимир Владимирович, в Абхазии с болью в сердце восприняли весть о страшной авиакатастрофе в Амурской области, унесшей жизни десятков людей.

Выражаю Вам и всему народу Российской Федерации искренние соболезнования в связи с ужасной трагедией.

Мы разделяем боль с теми, кто потерял родных и близких и желаем им крепости духа и сил в этот тяжелый час».