Сухум. 24 июля 2025. Абхазия-Информ . Вице-премьер Правительства Абхазии Джансух Нанба встретился с делегацией Псковской области Российской Федерации во главе с министром экономического развития области Андреем Михеевым. Во встрече приняли участие министр экономики Абхазии Теймураз Миквабия, министр энергетики Батал Мушба, министр культуры Даур Кове, министр туризма Астамур Логуа, заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба, советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов.

Джансух Нанба приветствуя делегацию Псковской области, выразил уверенность, что на встрече обсудят вопросы, которые будут представлять взаимный интерес.

«Псковская область находится достаточно далеко от нас, но обладает рядом особенностей. Это один из двух субъектов Российской Федерации, который граничит с тремя иностранными государствами. Я думаю, что обмен опытом, разработка и реализация совместных проектов – это то, чем мы с вами займёмся», – сказал Джансух Нанба.

Вице-премьер отметил, что встреча проходит в преддверии приезда губернатора Псковской области в Абхазию.

Андрей Михеев поблагодарил Джансуха Нанба за тёплый приём в Абхазии.

«Для нашего региона вызывает неподдельный интерес выстроить сотрудничество с вашей Республикой по широкому спектру направлений. Мы подготовили ряд предложений, которые хотели бы сегодня обсудить, включая вопросы экономического сотрудничества, культурного, гуманитарного, вопросы развития транспорта и так далее. Уверены абсолютно, что мы действительно сможем найти точки соприкосновения и к встрече уже нашего руководства с руководством Республики, мы сможем предложить конкретные проекты для обсуждения, которыми мы положим начало плодотворного и долгосрочного сотрудничества», – сказал министр экономического развития Псковской области.