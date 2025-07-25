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Абхазия Информ

17 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА: РОССИЯ И АБХАЗИЯ НАМЕЧАЮТ НОВЫЕ ЦЕЛИ

Новости Пятница, 25 июля 2025 10:10
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17 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА: РОССИЯ И АБХАЗИЯ НАМЕЧАЮТ НОВЫЕ ЦЕЛИ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. В ходе 20-го заседания Межправкомиссии России и Абхазии заместитель председателя правительства РФ Александр Новак подчеркнул необходимость объединения усилий для создания масштабной программы развития республики до 2030 года. По его словам, учитывая текущие экономические достижения, следует установить более амбициозные цели на предстоящий период.

Новак напомнил, что за 17 лет, прошедших с момента признания Абхазии Россией, в республику было инвестировано свыше 76 млрд рублей. Эти средства позволили существенно улучшить социальную инфраструктуру и качество жизни местного населения.

В частности, были проведены масштабные работы по строительству и реконструкции 78 социальных объектов, проложено 500 км дорожного полотна и 460 км различных инженерных коммуникаций.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 10:15

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