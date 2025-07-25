 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПОМОГАЮТ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Новости Пятница, 25 июля 2025 15:10
Оцените материал
(0 голосов)
РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПОМОГАЮТ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. Главврач Сухумской городской инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что в разгар туристического сезона нагрузка на медучреждение возрастает в разы – ежедневно поступает от 100 до 200 пациентов. Справиться с таким потоком собственными силами становится всё сложнее.

Он подчеркнул, что уже 3-4 года подряд больнице оказывают поддержку российские специалисты, приезжающие на временную работу. По его словам, это важная и своевременная помощь.

Одна из прибывших в этом году врачей рассказала, что сразу согласилась на командировку, как только поступило предложение от Минздрава России – для неё это возможность не только помочь коллегам, но и почувствовать причастность к общему делу.

Российские специалисты также работают в Гагрской и Ткуарчалской больницах. В этом году в Абхазии работают медики из Москвы и Московской области.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 15:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 17 ЛЕТ СОТРУДНИЧЕСТВА: РОССИЯ И АБХАЗИЯ НАМЕЧАЮТ НОВЫЕ ЦЕЛИ ГЛАВА МИНТУРИЗМА ПОСЕТИЛ ПЕЩЕРУ «АБРСКИЛА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.