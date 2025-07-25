РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ПОМОГАЮТ АБХАЗСКИМ КОЛЛЕГАМ В КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ . Главврач Сухумской городской инфекционной больницы Астамур Гуния отметил, что в разгар туристического сезона нагрузка на медучреждение возрастает в разы – ежедневно поступает от 100 до 200 пациентов. Справиться с таким потоком собственными силами становится всё сложнее.

Он подчеркнул, что уже 3-4 года подряд больнице оказывают поддержку российские специалисты, приезжающие на временную работу. По его словам, это важная и своевременная помощь.

Одна из прибывших в этом году врачей рассказала, что сразу согласилась на командировку, как только поступило предложение от Минздрава России – для неё это возможность не только помочь коллегам, но и почувствовать причастность к общему делу.

Российские специалисты также работают в Гагрской и Ткуарчалской больницах. В этом году в Абхазии работают медики из Москвы и Московской области.