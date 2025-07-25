ГЛАВА МИНТУРИЗМА ПОСЕТИЛ ПЕЩЕРУ «АБРСКИЛА»
Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках мероприятий по развитию восточной части Абхазии министр туризма Абхазии Астамур Логуа посетил Отапскую пещеру Абрскила – один из уникальных природных объектов республики.
В ходе поездки министр осмотрел окрестности, а также подъездную дорогу, ведущую к пещере через сёла Араду, Моква и Члоу. Особое внимание было уделено логистике маршрута и возможностям включения пещеры в более широкий туристический кластер восточной Абхазии.
Министр выразил намерение обратиться к руководству страны с предложением о строительстве нового участка дороги протяжённостью около 4 километров через сёла Арасадзыхь и Гуп. Такая транспортная связка позволит соединить Ткуарчал и Отапскую пещеру в единый туристический маршрут, сделав объект более доступным для посещения.
Идея министра направлена на создание так называемого «восточного туристического кольца» – маршрутной сети, объединяющей ключевые природные и культурные достопримечательности районов. Это решение может стать мощным стимулом для развития туризма в восточной Абхазии, поддержать местную экономику и привлечь новых инвесторов в инфраструктурные проекты.
Министерство туризма продолжает работу над концепциями развития территорий, обладающих высоким потенциалом для внутреннего и въездного туризма.
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