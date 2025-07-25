ВЛАДИМИР ДЕЛБА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТЧЕТНОМ СОВЕЩАНИИ АКТИВА ГУЛРЫПШСКОГО РАЙОНА

Ведущий специалист финансового отдела Администрации района Лаура Ачба отметила, что такие показатели стали возможны благодаря запуску аэропорта «Сухум».

«За первое полугодие 2025 года налоговые поступления от организации, осуществляющей хозяйственную деятельность на объектах и территории аэропорта, составили около 45 млн рублей, 40 % от собственных доходов бюджета», – сказала финансист.

Премьер-министр отметил, что в последние годы в районе происходят заметные изменения.

«Показатели, которые сегодня были озвучены, они превышают показатели по году предыдущих лет. Это очень знаково, это говорит о том, что район развивается в динамике. Я слушал подробно отчёт о бюджете, и хотел бы, наверное, одну особенность отметить – что значит, когда есть точка притяжения, что значит, когда есть опорный инвестор. Один всего лишь опорный инвестор и за полгода в бюджете района ситуация изменилась на 45 миллионов рублей, что позволило решать очень многие задачи, которые стоят перед районом. Вызовов в каждом районе очень много», – отметил Владимир Делба.

Премьер-министр подчеркнул, что президент предметно изучает итоги деятельности каждого района.

«Мы наблюдаем такую динамику практически во всех районах. Это очень характерная особенность. Как и глава государства, так и Кабинет министров, соответственно, местные органы управления, постоянно следят за тем, как лучше развивать территории. Президент страны особо обращает внимание на потребности людей, на нужды района. Сегодня в докладе было сказано о том, что по предложению жителей Гулрыпшскго района в том числе, здесь принимаются решения. Это важный аспект, когда есть тесная связь между жителями и властью, местной, в данном случае. Так должно происходить везде и очень хорошо, что это у вас ярко выражено», – сказал Владимир Делба.