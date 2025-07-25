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Абхазия Информ

В МО ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ

Новости Пятница, 25 июля 2025 15:26
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В МО ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДОЛЖНОСТНОЙ ПОДГОТОВКИ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. В соответствии с планом профессионально-должностной подготовки, под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил в Министерстве обороны прошли занятия с офицерами органов военного управления и подразделений. Комплекс теоретических занятий охватывает широкий спектр тем, способствующих системному совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков органов военного управления.

Профессионально-должностная подготовка проводится в целях обеспечения высокого уровня боевой выучки, совершенствования знаний, умений, навыков, командирских качеств и профессионального мастерства в выполнении должностных обязанностей.

Боевая подготовка Вооружённых сил находится в центре внимания министра обороны: постоянно совершенствуются процессы обучения, повышается методическое мастерство руководителей, увеличивается интенсивность и масштабность проводимых мероприятий.

Занятия по профессионально-должностной подготовке проводятся с учетом опыта ведения боевых действий в современных вооружённых конфликтах.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 15:29

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