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Абхазия Информ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА ИЮЛЬ

Новости Пятница, 25 июля 2025 15:30
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА ИЮЛЬ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия подвело итоги подготовки войск (сил) за июль 2025 года. Мероприятие проводилось под руководством начальника Генштаба Владимира Савченко с участием замминистра обороны, начальников управлений, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства.

Владимир Савченко сообщил о результатах Совместной штабной тренировки по управлению Вооруженными силами, прошедшей в соответствии с Планом подготовки ВС в середине июля.

Приказом министра Владимира Ануа «За образцовое выполнение учебно-боевых задач и проявленные при этом высокий уровень боевой подготовки, личной военно-профессиональной подготовки» ряд военнослужащих были награждены ведомственными медалями и грамотами Министерства обороны.

В ходе подведения итогов рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки. Особое внимание обращено на поддержание боевой и мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках (силах).

С учетом стоящих перед Вооруженными силами задач, Владимир Савченко определил основные мероприятия в работе органов военного управления, по подготовке войск (сил), по поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению.

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