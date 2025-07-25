В АЭРОПОРТУ СУХУМА ВСКОРЕ ОТКРОЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. Единственный в Абхазии аэропорт открылся в мае, вскоре в нем начнут работать постоянные терминалы, сейчас туристов обслуживают во временных терминалах аэропорта. Гендиректор аэропорта Сухума Руслан Блиндюк рассказал о текущей работе воздушной гавани и предстоящем введении в эксплуатацию постоянных пассажирских терминалов.
По словам Блиндюка, на территории аэропорта заканчивается строительство постоянных терминалов общей площадью более 5 тыс. кв м. В настоящее время пассажиры обслуживаются во временных терминалах.
С начала запуска сухумский аэропорт в 2025 году обслужил 180 рейсов, пассажиропоток составил 30 тыс. человек.
Абхазию и России в мае связали прямые рейсы, туристам доступны рейсы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Ханты-Мансийска.
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