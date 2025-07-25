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Абхазия Информ

ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ НЕ СМОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Новости Пятница, 25 июля 2025 15:49
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ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ НЕ СМОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. С 20 января 2026 года детям до 14 лет запретят пересекать границу по свидетельству о рождении. Теперь им понадобится загранпаспорт. Соответствующий закон подписал президент 23 июля, поправка вступит в силу через 180 дней после дня официальной публикации.

Сейчас для въезда в Абхазию, Армению, Беларусь, Южную Осетию, Киргизию и Казахстан россиянам достаточно внутреннего паспорта. Его получают в 14 лет, а до этого возраста по действующей редакции закона о порядке въезда и выезда из РФ дети могут пересекать границу по свидетельству о рождении с отметкой о гражданстве РФ. Исключение – Армения: туда до 14 лет пускают только по загранпаспорту.

Новая редакция закона отменяет это послабление. Свидетельство о рождении, хоть и считается удостоверением личности для детей до 14 лет, не позволяет идентифицировать человека, потому что в этом документе нет фотографии. Его использование на границе было исключением из общего правила.

С 20 января 2026 пересекать границу детям до 14 лет можно будет только по загранпаспорту. Если планируете путешествие, рекомендуем заранее заняться оформлением документа, так как перед вступлением закона в силу есть риск столкнуться с очередями и задержками в выдаче загранпаспортов.

Если ребенок выехал из России до вступления в силу новой редакции закона, он сможет вернуться по свидетельству о рождении.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 15:51

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