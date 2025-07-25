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Абхазия Информ

В СУХУМЕ СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ: МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Новости Пятница, 25 июля 2025 16:00
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В СУХУМЕ СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ: МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. В Доме Москвы состоялась стратегическая сессия «Абхазия – Россия: молодежное сотрудничество». Однодневная сессия включила в себя рабочие совещания, панельные дискуссии и презентации проектов. Работу сессии открыло рабочее совещание, объединившее представителей ведущих российских молодежных организаций и Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорта.

​Открывая встречу, начальник отдела молодежи Госкомспорта Беслан Аршба поприветствовал российскую делегацию и подчеркнул значимость мероприятия.

«Очень приятно видеть вас сегодня здесь. Уверен, эта встреча станет важным этапом нашей дальнейшей совместной системной работы», – отметил Аршба.

В ходе рабочего совещания стороны провели обсуждение текущего взаимодействия в рамках реализуемых проектов и наметили конкретные шаги для развития сотрудничества в будущем.

​Также, в рамках стратегической сессии «Абхазия – Россия: молодежное сотрудничество» состоялась панельная дискуссия на тему «Значимость международной молодежной политики».

Участники обсудили ключевые аспекты развития международного молодежного сотрудничества, роль молодежной политики в укреплении двусторонних отношений между Абхазией и Россией, а также актуальные вызовы и перспективы в этой сфере.

Параллельно с дискуссией для участников сессии была организована презентация молодежных проектов. Свои программы и возможности представили Роспатриотцентр, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийский конкурс «Твой Ход».

По словам специалиста Госкомитета по делам молодёжи и спорта Саида Куланба, сотрудничество развивается динамично – абхазская молодежь уже активно включена в инициативы и проекты, а в республике появляются представительства ведущих молодежных организаций России.

Мальков Иван, начальник патриотического воспитания «Роспатриотицентр» федерального агентства по делам молодежи поделился: «Роспатриотцентр сегодня в Республике Абхазия дает старт плодотворному сотрудничеству по вопросам патриотического воспитания детей и молодежи. Для нас большая честь присутствовать здесь, в той стране, где воспитывают настоящих воинов, настоящих защитников своего отечества, своего родного края».

Сессия прошла при поддержке Дома Москвы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 16:03

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