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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ГОСУПРАВЛЕНЦЕВ

Новости Пятница, 25 июля 2025 16:05
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ГОСУПРАВЛЕНЦЕВ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии принимает участие в Летней школе для государственных управленцев ДВФМ в «Сенеже», которая собрала свыше ста управленцев, парламентариев, экспертов и практиков из более чем 40 стран мира. Это уникальная площадка для тех, кто активно формирует будущее государственного управления и стремится сделать мир лучше.

В составе абхазской делегации вошли: Инал Инапшба, Аслан Аршба, Денис Киут и Астамур Багателия.

Впереди у участников пять насыщенных дней, посвященных актуальным вопросам государственного управления в XXI веке. Программа включает: лекции ведущих федеральных экспертов, встречи с руководителями различных уровней, выезды на профильные площадки, командную работу над практическими решениями.

Ключевые темы повестки: развитие молодежной политики и вовлечение молодежи в развитие территорий, формирование позитивного имиджа государственной службы, цифровизация государственного управления, взаимодействие власти с обществом, работа с ценностями и культурными кодами, создание и продвижение бренда территории.

Участники школы получат не только практические знания и идеи для реализации в своих странах и регионах, но и станут частью большого международного сообщества единомышленников, нацеленных на позитивные изменения.

Летняя школа государственных управленцев ДВФМ проходит при поддержке флагманской программы Россотрудничества «Новое поколение».

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 16:08

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