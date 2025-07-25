ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ГОСУПРАВЛЕНЦЕВ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ . Делегация из Абхазии принимает участие в Летней школе для государственных управленцев ДВФМ в «Сенеже», которая собрала свыше ста управленцев, парламентариев, экспертов и практиков из более чем 40 стран мира. Это уникальная площадка для тех, кто активно формирует будущее государственного управления и стремится сделать мир лучше.

В составе абхазской делегации вошли: Инал Инапшба, Аслан Аршба, Денис Киут и Астамур Багателия.

Впереди у участников пять насыщенных дней, посвященных актуальным вопросам государственного управления в XXI веке. Программа включает: лекции ведущих федеральных экспертов, встречи с руководителями различных уровней, выезды на профильные площадки, командную работу над практическими решениями.

Ключевые темы повестки: развитие молодежной политики и вовлечение молодежи в развитие территорий, формирование позитивного имиджа государственной службы, цифровизация государственного управления, взаимодействие власти с обществом, работа с ценностями и культурными кодами, создание и продвижение бренда территории.

Участники школы получат не только практические знания и идеи для реализации в своих странах и регионах, но и станут частью большого международного сообщества единомышленников, нацеленных на позитивные изменения.

Летняя школа государственных управленцев ДВФМ проходит при поддержке флагманской программы Россотрудничества «Новое поколение».