В СУХУМЕ НАЧАТ ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ . Ранее Администрация столицы опубликовала предупреждение о том, что установка рекламных объектов может быть осуществлена только по согласованию с профильными службами мэрии. Мероприятия осуществлялись ранним утром: с использованием специализированной техники специалисты убрали два десятка конструкции.

Администрация Сухума напоминает, о том, что в соответствии с Законом Республики Абхазия «О рекламе» для установки рекламных конструкций необходимо наличие разрешения администрации г. Сухум, а при установке вывесок согласование с отделом архитектуры макета вывески.

Кроме того, при размещении рекламы на жилых многоквартирных домах необходимо согласие большинства собственников жилого дома и договор с собственником либо с лицом, обладающим правами на имущество.

Запрещена установка рекламных конструкций на ограждениях зданий, строений, на дорожных, пешеходных и перильных ограждениях.

С полной информацией о местах, в которых запрещена установка рекламных конструкций, можно ознакомиться на официальном сайте столичной мэрии.

Администрация города будет проводить мониторинг рекламных конструкций и производить демонтаж незаконно установленных всех видов рекламных конструкций.

Об этом сообщает сайт столицы.