УЛУЧШАТ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения прошла встреча министра Эдуарда Бутба с Вадимом Тепловым, профессором Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и руководителем отдела скорой помощи.
В совещании также участвовали начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Батал Кация и главный врач клиники Первого Санкт-Петербургского медицинского университета Елена Карпова.
Вадим Теплов приехал в Абхазию для развития системы маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом. Совместно со специалистами министерства будет разработана единая концепция оказания медпомощи, позволяющая своевременно транспортировать пациентов в Республиканский сосудистый центр.
Делегация университета была направлена в Абхазию Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ НАЧАТ ДЕМОНТАЖ НЕЗАКОННЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
- ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ ГОСУПРАВЛЕНЦЕВ
- В СУХУМЕ СОСТОЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «АБХАЗИЯ – РОССИЯ: МОЛОДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
- ДЕТИ ДО 14 ЛЕТ НЕ СМОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬ ГРАНИЦУ ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ
- В АЭРОПОРТУ СУХУМА ВСКОРЕ ОТКРОЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ТЕРМИНАЛЫ