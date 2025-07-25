УЛУЧШАТ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ . В Министерстве здравоохранения прошла встреча министра Эдуарда Бутба с Вадимом Тепловым, профессором Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова и руководителем отдела скорой помощи.

В совещании также участвовали начальник управления лечебно-профилактической помощи Минздрава Батал Кация и главный врач клиники Первого Санкт-Петербургского медицинского университета Елена Карпова.

Вадим Теплов приехал в Абхазию для развития системы маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом. Совместно со специалистами министерства будет разработана единая концепция оказания медпомощи, позволяющая своевременно транспортировать пациентов в Республиканский сосудистый центр.

Делегация университета была направлена в Абхазию Министерством здравоохранения Российской Федерации.