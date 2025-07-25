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Абхазия Информ

КОЛЛЕГИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 25 июля 2025 20:20
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КОЛЛЕГИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ АБХАЗИИ

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ. Под председательском генерального прокурора Адгура Агрба прошла Коллегия органов прокуратуры республики. Городские и районные прокуроры отчитались за деятельность за шесть месяцев текущего года.

Информацию о состоянии законности и правопорядка в Абхазии, а также о работе, проделанной за первое полугодие 2025 г., представил заместитель генпрокурора Алиас Трапш.

В первом полугодии 2025 года в Абхазии зарегистрировано 283 преступления, из них 95 относятся к тяжким и особо тяжким.

«Раскрываемость данной категории преступлений по расследованным и направленным в суд делам составляет 83,2%», – отметил Трапш.

В структуре зарегистрированных преступлений сохраняется высокая доля краж, незаконного оборота наркотиков и оружия. При этом наблюдается снижение количества разбойных нападений на два преступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период зарегистрировано 46 краж, из которых раскрыто 35.

В сфере незаконного оборота наркотических средств и культивирования растений выявлено 73 преступления, из которых раскрыто 72.

Преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, составили 66 случаев, из которых раскрыто 63.

Количество корыстно-насильственных преступлений увеличилось на два, зарегистрировано шесть преступлений напротив четыре за АППГ. Два преступления – это разбойные нападения, четыре – грабежа. За аналогичный период прошлого года было совершено четыре разбоя. Убийств из корыстных побуждений и похищений граждан совершено не было.

«Ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств остается сложной. За отчетный период зарегистрировано 73 таких преступления, что на 20 меньше, чем в первом полугодии 2024 года. Большинство выявленных фактов связаны с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта, а число случаев культивирования наркосодержащих растений остается на уровне предыдущего года – 6 преступлений», – сказал Трапш.

По словам докладчика, основные усилия правоохранительных органов направлены на выявление и привлечение к ответственности потребителей наркотиков, однако преступления, связанные со сбытом наркотических средств, требуют отдельного внимания.

10 уголовных дел возбуждено по фактам сбыта наркотических средств.

«Для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков необходимо усилить взаимодействие с таможенными и пограничными службами, а также более активно использовать полномочия, предусмотренные законом РА «Об оперативно-розыскной деятельности», – отметил Трапш.

В первом полугодии 2025 года возбуждено и принято к производству 294 уголовных дела, по которым окончено производством 174, направлено в суд 169, пять уголовных дел прекращено производством.

Из общего количества возбужденных уголовных дел на следователей прокуратуры приходится 52 дела (в 2024 г. – 48). производством.

Органами МВД за 6 месяцев 2025 года расследовано 242 уголовных дела (в 2024 г. – 276 дел).

За отчетный период отказано в возбуждении уголовного дела по 471 материалу проверки, из которых по девяти материалам в отношении девяти лиц отказано по не реабилитирующим основаниям.

Следственной частью следственного управления Генеральной прокуратуры за шесть месяцев 2025 года окончено производством три уголовных дела, которые направлены в суд.

Следственным управлением проводится предварительное расследование по резонансным уголовным делам.

Одно из них возбуждено в отношении депутата Парламента Адгура Харазия по факту убийства общеопасным способом депутата Парламента Вахтанга Голандзия и покушения на умышленное убийство общеопасным способом депутата Кана Кварчия. 14 июня текущего года разыскиваемый Харазия был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается предварительное расследование по уголовному делу по факту дерзкого убийства в кафе «Бисквит» трех человек – братьев Нарсоу и Эшсоу Жиба и Лашарелы Квициния, совершенного в начале года начальником правового отдела Администрации Сухум Асланом Дочия.

Как следует из материалов дела, Дочия произвел не менее 10 выстрелов из пистолета «Glock-43». Пистолет и боеприпасы были зарегистрированы в установленном порядке. Министерством внутренних дел были выданы разрешения на право приобретения, хранения и ношения как пистолета Glock-43, так и пистолета системы «Беретта».

«Учитывая увеличение фактов совершения умышленных преступлений против жизни и здоровья гражданами Республики Абхазия с применением зарегистрированного в установленном порядке огнестрельного короткоствольного оружия, Генеральная прокуратура считает необходимым установление запрета на ношение данного вида оружия. Соответствующие предложения были направлены в Парламент», – отметил Трапш.

Прокурорами следственного управления Генпрокуратуры за отчетный период в связи с незаконностью и необоснованностью решений отменено 21 постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 12 постановлений о приостановлении предварительно расследования, даны указания по 20 уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следователей.

Прокурорами Следственного управления Генпрокуратуры проведено обобщение преступлений, совершенных иностранными гражданами и мигрантами на территории Республики Абхазия с начала 2020 по июнь 2024 года.

«Проведенное обобщение показало увеличение количества преступлений, свершенных иностранными гражданами из года в год» – отметил заместитель генпрокурора Алиас Трапш.

В 2020 году иностранными гражданами на территории Абхазии было совершено - 17 преступлений; в 2021 г. – 46; в 2022 г. – 65; в 2023 г. – 95; в 1 полугодии 2024 г. - 45.

Среди преступлений, совершаемых иностранцами, наиболее частыми являются незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а равно их сбыт (95), незаконный переход государственной границы (54), дорожно-транспортные происшествия (27), кражи (15).

Более 100 преступлений, совершенных иностранными гражданами, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, таких как: убийство (7), разбой (1); незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а равно их сбыт (95), незаконный ввоз в Республику Абхазия наркотических средств (12).

43 иностранных гражданина, которые были привлечены к уголовной ответственности, являлись мигрантами и осуществляли трудовую деятельность на территории Абхазии, при этом только восемь человек состояли на миграционном учете.  

В связи с этим Генпрокуратура внесла в Государственную миграционную службу соответствующее представление.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Пятница, 25 июля 2025 20:31

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