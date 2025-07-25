В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ОСУЖДЕНО 169 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 июля 2025. Абхазия-Информ . В первом полугодии 2025 года судами Абхазии с участием прокуроров рассмотрено 160 уголовных дел, что на 24 уголовных дел меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Из 160 рассмотренных уголовных дел вынесено 149 приговоров и 11 постановлений. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Алиас Трапш на заседании коллегии Генпрокуратуры, посвященной итогам работы органов прокуратуры за первое полугодие 2025 года.

169 человек было осуждено (за аналогичный период 2024 года – 192). Из них к лишению свободы были приговорены 54 человека (за первое полугодие 2024 г. – 75).

За первое полугодие к уголовной ответственности привлечено 7 женщин и 5 несовершеннолетних.

«Анализ рассмотренных за первое полугодие 2025 года уголовных дел показал, что наибольшее количество рассмотренных уголовных дел – это уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ – 43 уголовных дела, что на 50 дел меньше чем за аналогичный период 2024 года (93 дела). Несмотря на значительное снижение показателей, в производстве судов еще множество дел, рассмотрение которых затягивается», – с сожалением констатировал Трапш.

36 рассмотренных судами дел – это преступления против собственности (кражи, грабежи, разбои). Из 36 уголовных дел 35 – это кражи личного имущества и одно разбойное нападение.

25 уголовных дел связаны с нарушениями правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По ним осуждено 19 человек, 6 уголовных дел прекращены за примирением сторон по категории, где нет погибших лиц.

27 уголовных дел – по незаконному обороту огнестрельного оружия. По ним вынесено 25 обвинительных приговоров в отношении 25 человек. Одно дело прекращено в связи с деятельным раскаянием, 1 человек направлен на принудительное лечение.

3 уголовных дела связаны с умышленными убийствами, по ним вынесены 3 обвинительных приговоров в отношении трех человек.

Судебным управлением за первое полугодие 2025 года в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА принесено 6 кассационных представлений на незаконные и необоснованные приговоры и постановления. Три из них удовлетворены.

В Президиум Верховного суда направлены 5 представлений, из которых 4 удовлетворены, 1 на стадии принятия решения.

С участием прокуроров Судебного управления Генпрокуратуры в суде кассационной инстанции по уголовным делам рассмотрено 44 кассационных представления и 59 жалоб на приговоры судов первой инстанции и постановления о мерах пресечения.