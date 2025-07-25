ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Глава государства пообщался с детьми, подчеркнув важность подобных инициатив, такие лагеря сближают детей со всех районов республики, воспитывают чувство единства, дружбы, патриотизма, любовь к природе и родной земле.

Затем он ознакомился с условиями пребывания детей, осмотрел территорию лагеря и отметил, что организаторы создали для ребят действительно комфортные условия и выразил благодарность коллективу лагеря за ответственную и душевную работу.

Глава государства заверил, что руководство страны всегда готово поддержать подобные начинания, направленные на воспитание подрастающего поколения.

Лагерь работает уже третий год, и в течение лета здесь отдыхают дети из всех районов Абхазии. Сезон разделён на смены, за которые лагерь принимает до 500 детей.

Программа лагеря включает творческие и спортивные мероприятия, пешие походы, встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии.

Особое внимание уделяется культуре, традициям и истории страны. Дети учатся стрельбе из лука и арбалета, а также получают базовые знания по спелеологии — от исследования пещер до работы с альпинистским снаряжением.

Об этом сообщает пресс-служба президента.