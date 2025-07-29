АБИТУРИЕНТ ИЗ АБХАЗИИ ЗАЧИСЛЕН В УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РФ

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ . Абитуриент В.В. Вардая, направленный Генеральной прокуратурой Республики Абхазия, успешно сдал вступительные испытания набрав высший балл и зачислен на первый курс юридического факультета Университета прокуратуры Российской Федерации по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность».

Обучение иностранных граждан в ФГКО ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации по программам высшего образования на льготной основе в рамках квоты, выделенной Правительством Российской Федерации.

С 2023 года в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Абхазия и Генеральной прокуратурой Российской Федерации такая возможность предоставлена и для граждан Республики Абхазия.

В.В. Вардая стал вторым студентом указанного университета, обучающимся по направлению Генпрокуратуры Абхазии.