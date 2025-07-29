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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ И РАЙОННАЯ ЯРМАРКА

Новости Вторник, 29 июля 2025 17:24
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В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ГАСТРОФЕСТИВАЛЬ И РАЙОННАЯ ЯРМАРКА

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ. 6 августа на набережной Сухума пройдут гастрофестиваль и районная ярмарка, в которой примут участие все семь районов, а также город Сухум. Также в этот день состоится праздничный концерт, в котором примут участие представители местной и российской эстрады. На набережной уже начали устанавливать сцену.

«В преддверии открытия светомузыкального фонтана в порту российский фонд «Добрые технологии» организует концерт – установят свою сцену, укомплектованную качественными светом и звуком. Будут выступать разные коллективы, а также представители российской и абхазской эстрады», – сказал заместитель главы Администрации Сухума Константин Тарба.

Он отметил, что на площадке гастрофестиваля намечено проведение множества мероприятий, в том числе соревнования по стрельбе из лука, также будут установлены фудкорты.

«Самое главное, что будут представлены все районы Абхазии, которые в соревновательной форме представят свои кулинарные изделия, разного рода продукцию, которая выпускается в их районах. Также установят ярмарочные стенды, на которых будет представлена продукция местных производителей – гончарные изделия, кованые изделия и многое другое», – перечислил Константин Тарба.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 29 июля 2025 17:35

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