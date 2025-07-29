ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛСЯ СО СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ГОСУНИВЕРСИТЕТА ДЮЗДЖЕ

Сухум. 29 июля 2025. Абхазия-Информ . Президент Бадра Гунба принял студентов и преподавателей отделения «Абхазский язык и литература» факультета искусств и наук Государственного университета Дюздже. В делегации 14 человек, среди которых заведующий отделения «Языки и культура Кавказа» доктор Фехми Дзыба, секретарь Али Агрба, экс-глава Федерации абхазских культурных центров Атанур Акусба, который вместе с Фехми Дзыба сыграл большую роль в открытии в университете отделения абхазского языка и литературы. Среди студентов есть представители фамилий Бгажба, Авидзба, Ашуба, Отырба, Килба, Абиджба, Купалба и Папба.

Во встрече участвовал председатель Государственного комитета по репатриации Баграт Боджгуа.

Приветствуя делегацию, Гунба отметил, что рад видеть соотечественников на исторической родине.

«Мы придаем большое значение вопросу репатриации наших соотечественников на историческую родину, выступаем за расширение и укрепление связей между диаспорой и Абхазией, сохранение в диаспоре абхазского языка и национальной идентичности», – сказал он.

Атанур Акусба поблагодарил президента за тёплый приём и отметил то, с каким уважением Абхазское государство относится к своим зарубежным соотечественникам.

«Мы должны сохранять абхазский язык, где бы мы ни находились. Именно родной язык объединяет нас, позволяет сохранить нашу культуру, обычаи и традиции. Поэтому мы прилагали максимум усилий к тому, чтобы в университете открылось отделение абхазского языка и литературы», – сказал Акусба.

Фехми Дзыба также поблагодарил президента за встречу.

«Большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Ни дня не проходит, чтобы мы не думали о родине. Наши сердца всегда здесь, мы хотим сделать всё возможное для укрепления наших связей, особенно между представителями молодого поколения», – сказал он.

Он с удовлетворением отметил, что в университете г. Дюздже абхазский язык студентам преподают кандидаты филологических наук, доценты Абхазского государственного университета Ева Тания, Фатима Кварчелия и Рица Отырба.

Среди студентов, изучающих абхазский язык, не только представители диаспоры, но и этнические турки, которые интересуются этим языком.

«Безусловно, процесс обучения абхазскому языку непростой, сложный, но если мы объединим наши усилия, будем вместе работать, то получим хорошие результаты», – отмечали участники встречи.

Студентка университета Дюздже Семра Эшба, рассказала президенту, что раньше она не знала родной язык, а теперь она читать и немного говорить на нем.

Бадра Гунба пожелал Семре и другим студентам больших успехов.

Председатель Госкомитета по репатриации Баграт Боджгуа в свою очередь подчеркнул, что, если абхазы, где бы они ни находились, будут бережно относиться к родному языку, это поможет в деле укрепления связей и общения.

«Родина всегда ждет вас», – сказал он, обращаясь к представителям диаспоры.

Встреча завершилась обменом памятных сувениров.

Впервые в 2024/2025 учебном году на базе отделения «Языки и культуры Кавказа» было открыто направление «Абхазский язык и литературы» – событие, не имевшее ранее аналогов и по-настоящему историческое как для абхазской диаспоры Турции, так и для Абхазии.