ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО ЗНАКОМЯТСЯ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках культурно-досуговой работы военнослужащие разведывательных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил побывали в г. Новый Афон. С достопримечательностями города, его историческими местами многие из них ознакомились впервые.
В ходе экскурсии они посетили Анакопийскую крепость, Новоафонскую пещеру, мужской Симоно-Кананитский монастырь, водопад, ущелье реки Псырцха.
Ранее г. Новый Афон, его исторические места и христианские святыни посетили военнослужащие, показавшие лучшие результаты во время зимнего периода обучения.
Такого рода мероприятия Министерством обороны проводятся регулярно, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава.