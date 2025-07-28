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Абхазия Информ

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО ЗНАКОМЯТСЯ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 20:18
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ МО ЗНАКОМЯТСЯ С ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. В рамках культурно-досуговой работы военнослужащие разведывательных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил побывали в г. Новый Афон. С достопримечательностями города, его историческими местами многие из них ознакомились впервые.

В ходе экскурсии они посетили Анакопийскую крепость, Новоафонскую пещеру, мужской Симоно-Кананитский монастырь, водопад, ущелье реки Псырцха.

Ранее г. Новый Афон, его исторические места и христианские святыни посетили военнослужащие, показавшие лучшие результаты во время зимнего периода обучения.

Такого рода мероприятия Министерством обороны проводятся регулярно, что положительно сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 20:21

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