СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГРОЗАМ АТАКИ БПЛА

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . По итогам заседания Совета безопасности, которое прошло 24 июля, президентом Абхазии Бадрой Гунба были даны поручения Вооруженным силам и силовому блоку. Ход реализации этих поручений обсуждался на совещании, которое провел секретарь Совета безопасности Рауль Лолуа. В нем приняли участие вице-премьер Джансух Нанба, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Киут, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, министр энергетики Батал Мушба, заместитель секретаря Совета безопасности

Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено разработать комплекс мер по оповещению населения в случае угрозы атаки БПЛА, а также инструкцию, как гражданам вести себя в подобной ситуации.

Было отмечено, что необходимо усилить взаимодействие органов безопасности с экстренными службами. В случае необходимости для оповещения населения должны быть использованы возможности операторов мобильной связи, телевидения, радио, социальные сети.

Участники совещания обсудили вопросы усиления защиты объектов жизнеобеспечения. С учетом большого опыта борьбы с БПЛА в России, руководителям оборонного ведомства и других силовых структур рекомендовано активизировать контакты с российскими коллегами по данному вопросу.

Об этом сообщает пресс-служба президента.