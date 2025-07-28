 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Июль 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ХАРИТОН АГРБА ПЕРЕДАЛ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЮСШ Г. ГУДАУТА

Новости Понедельник, 28 июля 2025 20:11
Оцените материал
(0 голосов)
ХАРИТОН АГРБА ПЕРЕДАЛ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЮСШ Г. ГУДАУТА

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Чемпион мира по боксу по версии IBA Харитон Агрба передал спортивный инвентарь Детско-юношеской спортивной школы г. Гудаута. Среди подарков – боксерские груши, набивные мячи, гантели, гири, перчатки.

Руководство ДЮСШ г. Гудаута, президент Федерации бокса Гудаутского района Дениса Ажиба, тренеры Арнольд Губаз, Аляс Агрба и Даур Габрия выразили огромную благодарность Харитону Агрба в приобретении спортивного инвентаря для гудаутских боксёров.

Харитон также посетил спортивный зал в с. Лыхны в котором идут ремонтные работы.

Оказываемая чемпионом помощь будет способствовать дальнейшему развитию бокса в Гудаутском районе.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 20:15

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В РУСДРАМЕ УСТАНОВЛЕНА НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ УГРОЗАМ АТАКИ БПЛА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.