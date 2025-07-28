ХАРИТОН АГРБА ПЕРЕДАЛ СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДЮСШ Г. ГУДАУТА
Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Чемпион мира по боксу по версии IBA Харитон Агрба передал спортивный инвентарь Детско-юношеской спортивной школы г. Гудаута. Среди подарков – боксерские груши, набивные мячи, гантели, гири, перчатки.
Руководство ДЮСШ г. Гудаута, президент Федерации бокса Гудаутского района Дениса Ажиба, тренеры Арнольд Губаз, Аляс Агрба и Даур Габрия выразили огромную благодарность Харитону Агрба в приобретении спортивного инвентаря для гудаутских боксёров.
Харитон также посетил спортивный зал в с. Лыхны в котором идут ремонтные работы.
Оказываемая чемпионом помощь будет способствовать дальнейшему развитию бокса в Гудаутском районе.