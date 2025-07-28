В РУСДРАМЕ УСТАНОВЛЕНА НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ
Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. В Государственном русском театре драмы им. Ф.А. Искандера завершились монтаж, отладка и тестовые испытания современной системы пожарной сигнализации и оповещения.
Пожарные извещатели (датчики), расположенные по всему зданию театра, при наличии задымления запускают звуковую сигнализацию с обозначением конкретного помещения, где имеются признаки пожара, и автоматически передают сигнал на пульт пожарной службы МЧС Абхазии.
Тестовые испытания показали эффективность работы системы, включая оповещение МСЧ Абхазии, здание театра полностью защищено. Таким образом решена важнейшая системная задача обеспечения безопасности зрителей и коллектива театра, защиты и сбережения имущественного комплекса театра.