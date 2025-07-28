ГРАЖДАНИН ТУРЦИИ ВЫДВОРЕН ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Службой государственной безопасности Республики Абхазия 25 июля 2025 года на КПМ «Мюссера» МВД, был задержан гражданина Турции, Бейтюр Айдын 08.06.1982 г.р., незаконно находившийся на территории Республики Абхазия.

Установлено, что Бейтюр Айдын объявлен в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления на территории Турции.

28 июля он выдворен с территории Абхазии с запретом на въезд в Республику Абхазия.