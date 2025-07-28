ПОИСК БАЛАНСА: В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Парламентская рабочая группа представила проект конституционных изменений, направленных на перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли Парламента, в понедельник, 28 июля. Основная цель – избежать политических кризисов, которые, по мнению разработчиков, перманентно возникают из-за существующего дисбаланса между исполнительной и законодательной ветвями власти.

Председатель рабочей группы депутат Беслан Халваш, открывая заседание, отметил, что речь о необходимости внесения изменений в действующую Конституцию идет давно, и многие политики предлагали свои варианты еще до формирования рабочей группы: «Мы пригласили практически всех в рабочую группу, чтобы аккумулировать все те предложения, которые высказывались ранее, и выработать сбалансированный, согласованный со всеми политическими силами и профессиональным сообществом юристов вариант внесения изменений в Конституцию».

Член рабочей группы юрист Олег Папаскири, озвучивший основные концептуальные моменты планируемых изменений, отметил, что президент остается главой государства, но перестает быть главой исполнительной власти, им становится премьер-министр, кандидатуру которого по представлению президента утверждает Парламент.

«Формирование Правительства по срокам должно быть связано с избранием депутатов Парламента, а не президента», – сказал он и добавил, что такой порядок «смягчит охоту за президентской должностью», что снизит вероятность кризисных ситуаций.

Однако не все согласились с таким подходом. Например, полномочный представитель президента в Парламенте Дмитрий Шамба считает, что предложенные поправки могут привести к тому, что «вся власть сосредоточится в руках главы правительства, то есть лидера политической силы, которая будет обладать большинством мест в законодательном органе.

Папаскири рассказал, что поправки наделяют Парламент более широкими полномочиями:

– правом официально толковать законы;

– утверждать государственный бюджет и контролировать его исполнение;

– утверждать концепцию внешней политики и военную доктрину по предложению президента;

– формировать состав правительства, выражать ему вотум недоверия или его отдельным членам;

– осуществлять парламентский контроль.

Депутат Кан Кварчия выразил сомнение в готовности Парламента использовать расширенный функционал, подчеркнув, что на данный момент депутаты не используют даже треть своих полномочий.

Согласно проекту, предполагается увеличить до 45 количество депутатов, но этот вопрос, как отметил глава рабочей группы Беслан Халваш, носит дискуссионный характер и, по его мнению, этого делать не стоит.

Также обсуждался вопрос о внесении нормы, которая бы касалась отсутствия даже погашенной судимости за тяжкие преступления для кандидатов в депутаты и президента. Это предложение вызвало активное обсуждение, поскольку некоторые участники считают, что такая норма может ущемлять конституционные права граждан.

Некоторые споры вызвал вопрос о владении государственным языком для желающих баллотироваться в депутаты Парламента. В проекте рабочей группы эта норма внятно не обозначена.

Спикер Лаша Ашуба подчеркнул, что на сегодняшнем заседании обсуждаются более широкие вопросы, но все мнения будут обязательно учтены, когда непосредственно начнутся слушания.

По мнению члена рабочей группы, активного сторонника парламентской формы правления Алхаса Тхагушева, начиная с 2004 года дисбаланс между ветвями власти приводил к серьезным кризисам: «Даже Владислав Ардзинба, обладающий огромным авторитетом и доверием в обществе, столкнулся с противостоянием с Парламентом. Кроме Сергея Багапша, который избрался на второй срок на волне признания Россией нашей независимости, все остальные президенты покидали свой пост в результате давления».

По его словам, парламентская форма правления давно доказала свою эффективность: «Мы заявили о своей независимости, когда нас было всего 17% и победили в войне именно при этой форме правления. Положения Конституции, принятой в 1994 году, в которой усиливались функции президента, были лишь временной мерой, необходимой для тех конкретных условий, которые уже давно изменились».

Как отметил Дмитрий Шамба, подготовить проект о внесении изменений в Конституцию – это колоссальный труд. Чтобы выработать и согласовать даже одну поправку, уходит много времени:

«Все предложения, которые выработала комиссия, будут изучены, но сегодня обсуждать каждый пункт нецелесообразно, так как речь пока идет о концептуальных понятиях, однако могу подчеркнуть следующее.

Во-первых, одним из самых больших заблуждений в конституционном праве и политологии является мнение о том, что в парламентской республике власть принадлежит Парламенту. В реальности вся исполнительно-распорядительная власть принадлежит Правительству, то есть лидеру политической партии, которая будет обладать большинством в Парламенте.

Взаимоотношения между Правительством и Парламентом будут напоминать взаимоотношения между Генеральным штабом и солдатами, при этом роль Генштаба будет играть Правительство, а депутаты, как солдаты, будут реализовывать политическую волю Правительства.

Если мы посмотрим на страны с парламентской или даже президентско-парламентской формой правления, то мы будем знать, кто премьер-министр, но имя спикера нам практически никогда не известно, потому что вся власть в руках у исполнительной ветви. Более того, если президент при любой форме правления ограничен количеством сроков, то премьер-министр при парламентской или смешанной формах правления этим не ограничен. Пока политическая сила, стоящая за ним, будет под разными способами выигрывать выборы, его власть будет сохраняться.

Во-вторых, далеко не всегда изменение формы правления является средством от политических кризисов. Пример тому - конституционные реформы, в том числе на постсоветском пространстве».

Об этом сообщает Апсныпресс.