СПЕЦИАЛИСТЫ УКС ПРОВЕДУТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЭС В СЕЛЕ ПСХУ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . По поручению Президента Бадры Гунба специалисты Управления капитального строительства обследовали гидроэлектростанцию в селе Псху. ГЭС глава государства поручил отремонтировать в ходе своего визита в село.

Ранним утром делегация, в составе которой были министр энергетики Батал Мушба, начальник УКС Демир Гамисония, глава Черноморэнерго Тимур Джинджолия, профильные специалисты, прибыли на гидроэлектростанцию с целью изучения ситуации на объекте.

По словам Демура Гамисония, предстоит серьезный капитальный ремонт станции.

«Предстоит провести ряд строительных работ и восстановительных работ по части генерации. Сегодня мы изучаем ситуацию после чего представим свои предложения по капитальному ремонту и эксплуатации данной ГЭС. Здесь устаревшее оборудование и ветхое состояние самого здания. Мы составим смету и будем поэтапно приводить станцию в порядок», – сказал Гамисония.

Для полноценного функционирования необходимо восстановить вторую турбину гидроэлектростанции. Сейчас ГЭС работает на одной турбине, что не позволяет выработать достаточного для жителей села количества электроэнергии.

Также специалисты Минэнерго и УКС осмотрели плотину гидроэлектростанции, которая тоже подлежит капремонту.