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Абхазия Информ

АСТАМУР ДЖОПУА ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 19:05
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АСТАМУР ДЖОПУА ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. 26 июля прошли выборы по Драндскому избирательному округу №26. Они были безальтернативными.

Единственный кандидат – Астамур Джопуа набрал 99,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании при явке 34,2 %, – 1405 человек.

27 июля Центральная избирательная комиссия, на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах выборов, зарегистрировала Джопуа Астамура Дауровича депутатом Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.

Астамур Джопуа родился в 1991 году.

До сегодняшнего времени работал начальником информационно-аналитического отдела Госкомитета по репатриации.

Прочитано 17 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 19:12

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