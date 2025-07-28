АСТАМУР ДЖОПУА ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ
Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. 26 июля прошли выборы по Драндскому избирательному округу №26. Они были безальтернативными.
Единственный кандидат – Астамур Джопуа набрал 99,9% голосов избирателей, принявших участие в голосовании при явке 34,2 %, – 1405 человек.
27 июля Центральная избирательная комиссия, на основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах выборов, зарегистрировала Джопуа Астамура Дауровича депутатом Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия.
Астамур Джопуа родился в 1991 году.
До сегодняшнего времени работал начальником информационно-аналитического отдела Госкомитета по репатриации.