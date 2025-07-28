ВОЛОНТЕРЫ ИЗ АБХАЗИИ УЧАСТВУЮТ В ФОРУМЕ «АРКТИКА. ЛЕД ТРОНУЛСЯ»

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Руслан Амичба и Анастасия Матосян, волонтеры, помогавшие ликвидировать последствия нефтеразлива в Анапе, приехали в Ханты-Мансийск на форум «Арктика. Лед тронулся». На базе Академии «Добрино» они поделятся своим опытом и станут участниками обширной программы.

Форум включает три направления: Экология Арктики: изучение экосистем через волонтерство и устойчивые практики; Арктика - территория возможностей: карьера, востребованные профессии, встречи с бизнесом; Наука для Арктики: инновации, технологии, исследования (космос, биотех, климат, IT).

Особое внимание будет уделено практическим экоакциям: высадке деревьев, выпуску рыбы и символичной ночной арктической уборке, демонстрирующей, что защита природы не знает перерывов.

Завершающим событием для участников станет экспедиция в Белоярский и Берёзовский районы Югры, где они увидят природу и жизнь арктических территорий.