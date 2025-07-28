НА УЛИЦЕ ЧУКБАР ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДОРОГУ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ . Службы столичной мэрии провели капремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по улице Чукбар в городе Сухум.

Перед ремонтом специалисты исследовали состояние водопроводных труб, которые в срочном порядке заменили. Старые коммуникации подвергались коррозии, из-за чего на улице часто случались протечки и аварийные ситуации с водоснабжением.

Трубы заменили по всей протяженности участка. Затем был уложен асфальт. Общая протяжённость основного полотна 850 метров, площадь работ составила 5150 кв.м. Работы были начаты 15 июля. Сметная стоимость 19,5 млн. руб.

Ремонт осуществили специалисты ООО «СпецДорСтрой».