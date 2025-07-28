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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ДВОЙНЫМ ДНОМ

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:56
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ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С ДВОЙНЫМ ДНОМ

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. В пункте пропуска Адлер при проведении таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль марки Lada Largus, прибывший из Республики Абхазия. Визуально пустое транспортное средство было направлено на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, по результатам которого сотрудники таможни установили наличие посторонних вложений.

«В специальном тайнике, находящемся в днище багажного отделения и заднего ряда пассажирских сидений автомобиля, была обнаружена табачная продукция, – пояснил и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Олег Ежов. – В тайнике находилось 500 пачек (10 000 штук) сигарет «Business Royals», произведенных в ОАЭ».

На перевозимых сигаретах отсутствовали российские акцизные марки и обязательная маркировка средствами идентификации. Как пояснил водитель, он знал об ограничениях на ввоз табачных изделий на территорию России, поэтому решил скрыть товар от таможенного контроля.

Вся партия сигарет и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. Перевозчик привлечен к административной ответственности по ч.2 ст. 16.1 и ст. 16.3 КоАП России.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:59

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