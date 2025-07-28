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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ГРУЗИИ, РАЗЫСКИВАЕМОГО В РФ ЗА УБИЙСТВО

Новости Понедельник, 28 июля 2025 18:51
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В АБХАЗИИ ЗАДЕРЖАЛИ ГРАЖДАНИНА ГРУЗИИ, РАЗЫСКИВАЕМОГО В РФ ЗА УБИЙСТВО

Сухум. 28 июля 2025. Абхазия-Информ. Сотрудники СГБ при силовом сопровождении Центра спецназначения СГБ задержали гражданина Грузии Шулая Владимира Левановича 1978 года рождения, который находится в федеральном розыске за совершение убийства гражданина России на территории РФ в 2002 году.

В Абхазии Шулая находился незаконно, без каких-либо разрешительных документов. Он пересек границу с использованием удостоверения сотрудника Ингур ГЭС, однако фактически ее работником не является.

По имеющимся оперативным данным, Шулая входил в состав преступной группы, действующей на территории Грузии и России.

На основании соглашения между правоохранительными органами Абхазии и России, Шулая передан российской стороне по месту совершения преступления для проведения дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 28 июля 2025 18:56

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